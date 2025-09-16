Formycon Aktie News: Formycon tendiert am Mittwochmittag fester
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Formycon. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 4,8 Prozent auf 22,75 EUR zu.
Um 11:47 Uhr ging es für das Formycon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,8 Prozent auf 22,75 EUR. Die Formycon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 22,75 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,10 EUR. Bisher wurden heute 14.405 Formycon-Aktien gehandelt.
Am 10.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 64,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 183,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der Formycon-Aktie. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Formycon-Aktie ist somit 15,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Analysten bewerten die Formycon-Aktie im Durchschnitt mit 41,75 EUR.
Die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Formycon am 19.05.2016. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,34 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6,34 Mio. EUR.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 10.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Formycon.
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,111 EUR je Formycon-Aktie.
Analysen zu Formycon AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:56
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.2025
|Formycon Buy
|Warburg Research
|10.07.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
