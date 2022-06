Tesla: Kommt bald eine Super-Batterie mit 100 Jahren Lebensdauer?

Aktien in diesem Artikel Tesla 680,00 EUR

• In Kooperation mit Tesla hat ein Forschungsteam der Dalhousie University ein Paper zu Batteriealterung veröffentlicht• Das Forschungsergebnis: Werden die richtigen Materialien verwendet, kann eine Batterie bis zu hundert Jahre Lebensdauer haben• Neue NMC-Super-Batterien könnten die bisher von Tesla genutzten LFP-Zellen ersetzen

Forschungsteam arbeitet seit Jahren im Bereich Batteriealterung

"In fünf Jahren hoffe ich, dass wir Tesla mit vielen konkreten Ideen weitergebracht haben." Das erklärte Dr. Michael Metzger Anfang 2021 gegenüber dem Informationsportal teslamag, als Elon Musk seine Kooperation mit einem Forschungsteam der kanadischen Dalhousie University um fünf Jahre verlängerte. Metzger arbeitet gemeinsam mit Chongyin Yang im Team von Jeff Dahn für Tesla an der Entwicklung neuer Ideen im Bereich Lithium-Metall-Batterien und Batteriealterung. Seine Hoffnung scheint sich schon knappe eineinhalb Jahre nach diesem Interview bestätigt zu haben: Anfang Mai hat das Forschungsteam ein Paper veröffentlicht, demzufolge Batterien mit einer Lebensdauer von bis zu hundert Jahren möglich werden sollen.

Bei entsprechenden Temperaturen soll eine Batterie bis zu hundert Jahre halten können

In der Veröffentlichung mit dem Titel "Li[Ni0.5Mn0.3Co0.2]O2 as a Superior Alternative to LiFePO4 for Long-Lived Low Voltage Li-Ion Cells" wird erklärt, dass auf Nickel basierende Batterien (NMC-Zellen) über eine höhere Energiedichte verfügen als die bisher von Tesla verwendeten Lithium-Ferrophosphat-Batterien (LFP-Zellen) - Fahrzeuge mit NMC-Batterie hätten also, erklärt das Tech-Portal Futurezone, eine deutlich größere Reichweite.

Im Abstract zum Paper heißt es: "NMC-Zellen, insbesondere solche, die auf 3,8 V balanciert und geladen sind, weisen im Vergleich zu LFP-Zellen einen besseren coulomb‘schen Wirkungsgrad, einen geringeren Kapazitätsabfall und eine höhere Energiedichte auf und könnten bei 25 °C eine Lebensdauer von fast einem Jahrhundert erreichen." Der Wirkungsgrad, so Futurezone, gibt Aufschluss über den Ladungsverlust einer Batterie beim Laden und Entladen.

Wann kommt die Super-Batterie und wo wird sie eingesetzt?

Es ist nicht das erste Mal, dass das Forschungsteam der Dalhousie University für Tesla einen wissenschaftlichen Erfolg landet: 2019 fanden sie heraus, wie eine Batterie so verbessert werden kann, dass sie bei ganzen 4.000 Ladungen für bis zu einer Millionen Meilen Fahrt hält. Eine solche Batterie könnte etwa für Robotaxis zum Einsatz kommen.

Ob nun tatsächlich bald eine Super-Batterie mit einer Lebensdauer von hundert Jahren und einer Millionen Meilen produziert und verbaut wird, bleibt abzuwarten. Eine öffentliche Bekanntgabe zu dem Thema blieb Stand Anfang Juni 2022 sowohl von Seiten Teslas als auch des Forschungsteams aus.

Olga Rogler / Redaktion finanzen.net

