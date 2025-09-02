DAX23.589 +0,4%ESt505.325 +0,7%Top 10 Crypto15,84 ±0,0%Dow45.184 -0,3%Nas21.518 +1,1%Bitcoin95.507 -0,1%Euro1,1675 +0,3%Öl67,65 -2,1%Gold3.560 +0,7%
Blick auf Aktienkurs

freenet Aktie News: freenet am Mittwochnachmittag mit Einbußen

03.09.25 16:10 Uhr
freenet Aktie News: freenet am Mittwochnachmittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 28,20 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
28,16 EUR -0,08 EUR -0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr rutschte die freenet-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 28,20 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die freenet-Aktie bisher bei 28,18 EUR. Mit einem Wert von 28,34 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 112.969 freenet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,56 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. Bei einem Wert von 26,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 7,80 Prozent wieder erreichen.

Für freenet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,09 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,73 EUR je freenet-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte freenet am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 559,00 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 608,70 Mio. EUR ausgewiesen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 2,45 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu freenet AG

DatumRatingAnalyst
28.08.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
26.08.2025freenet KaufenDZ BANK
15.08.2025freenet KaufenDZ BANK
08.08.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025freenet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
