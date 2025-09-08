freenet Aktie News: freenet am Nachmittag im Minus

freenet im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 27,90 EUR ab.

Das Papier von freenet befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 27,90 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die freenet-Aktie bisher bei 27,86 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 68.391 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,56 EUR an. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 25,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 26,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,09 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,79 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte freenet am 06.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent auf 608,70 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 559,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,43 EUR je freenet-Aktie.

