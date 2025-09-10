DAX23.648 +0,1%ESt505.372 +0,2%Top 10 Crypto16,11 +2,0%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.638 +0,3%Euro1,1692 -0,1%Öl67,47 -0,2%Gold3.628 -0,3%
freenet Aktie News: freenet verteuert sich am Vormittag

11.09.25 09:25 Uhr
Die Aktie von freenet zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 27,72 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das freenet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 27,72 EUR. Bei 27,76 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 27,62 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.924 freenet-Aktien.

Am 06.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,56 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,50 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 26,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 6,20 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,09 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,79 EUR an.

Am 06.08.2025 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,57 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 608,70 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 559,00 Mio. EUR umgesetzt.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,43 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen