freenet Aktie News: freenet tendiert am Vormittag schwächer

Die Aktie von freenet gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die freenet-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 27,90 EUR nach.

Um 09:05 Uhr rutschte die freenet-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 27,90 EUR ab. Die freenet-Aktie sank bis auf 27,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 10.775 freenet-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2025 erreicht. 34,62 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 26,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 6,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten freenet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,09 EUR. Analysten bewerten die freenet-Aktie im Durchschnitt mit 33,48 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte freenet am 05.11.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 615,00 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 618,50 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,46 EUR je freenet-Aktie.

