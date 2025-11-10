freenet Aktie News: freenet zieht am Montagnachmittag an

Aktie im Fokus

Die Aktie von freenet gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von freenet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 27,84 EUR.

Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 27,84 EUR. Der Kurs der freenet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 27,84 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,54 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 130.477 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 37,56 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 26,00 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

freenet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,08 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,48 EUR für die freenet-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte freenet am 05.11.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,57 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 615,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 618,50 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,50 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

