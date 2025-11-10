DAX23.976 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.310 +1,3%Bitcoin91.046 +0,4%Euro1,1547 -0,1%Öl63,35 -0,6%Gold4.091 +2,3%
Aktie im Fokus

freenet Aktie News: freenet zieht am Montagnachmittag an

10.11.25 16:08 Uhr
freenet Aktie News: freenet zieht am Montagnachmittag an

Die Aktie von freenet gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von freenet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 27,84 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
27,78 EUR -0,28 EUR -1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 27,84 EUR. Der Kurs der freenet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 27,84 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,54 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 130.477 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 37,56 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 26,00 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

freenet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,08 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,48 EUR für die freenet-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte freenet am 05.11.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,57 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 615,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 618,50 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,50 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in freenet von vor 10 Jahren eingebracht

freenet-Aktie im Plus: Höherer Quartalsgewinn

Aktien von freenet und mobilezone dennoch leichter: Bundeskartellamt erlaubt Übernahme

Analysen zu freenet AG

DatumRatingAnalyst
06.11.2025freenet NeutralUBS AG
06.11.2025freenet BuyWarburg Research
06.11.2025freenet OutperformBernstein Research
10.10.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
09.10.2025freenet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
06.11.2025freenet BuyWarburg Research
06.11.2025freenet OutperformBernstein Research
10.10.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
09.10.2025freenet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.10.2025freenet BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
06.11.2025freenet NeutralUBS AG
28.08.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
07.08.2025freenet NeutralUBS AG
30.06.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
17.06.2025freenet HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
01.10.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
18.06.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
05.03.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
04.11.2022freenet SellUBS AG

