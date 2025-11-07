freenet Aktie News: freenet präsentiert sich am Vormittag stärker

So bewegt sich freenet

Die Aktie von freenet gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die freenet-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die freenet-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 27,46 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die freenet-Aktie bisher bei 27,54 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 27,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 20.733 freenet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 37,56 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,78 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2025 bei 26,00 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 5,32 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,08 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die freenet-Aktie bei 33,48 EUR.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,57 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte freenet 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 559,00 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 608,70 Mio. EUR ausgewiesen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,50 EUR je freenet-Aktie.

