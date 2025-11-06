freenet Aktie News: freenet zieht am Donnerstagnachmittag an

freenet im Fokus

Die Aktie von freenet zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die freenet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 27,04 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 27,04 EUR. Im Tageshoch stieg die freenet-Aktie bis auf 27,40 EUR. Bei 26,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 266.454 freenet-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 37,56 EUR. Mit einem Zuwachs von 38,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2025 Kursverluste bis auf 26,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 3,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten freenet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,08 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,48 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte freenet am 06.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 608,70 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 559,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass freenet im Jahr 2025 2,51 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Aktien von freenet und mobilezone dennoch leichter: Bundeskartellamt erlaubt Übernahme

Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur freenet-Aktie

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem freenet-Investment von vor 5 Jahren verdient