ROUNDUP: Freenet steigert operatives Ergebnis - Aktie im Plus
Werte in diesem Artikel
BÜDELSDORF (dpa-AFX) - Der Mobilfunk- und TV-Anbieter freenet hat in den ersten neun Monaten operativ etwas mehr verdient als vor einem Jahr und auch als von Experten erwartet. Der Umsatz stagnierte dagegen. An der Börse legte die im MDAX gelistete Aktie um rund zwei Prozent zu und notierte mit auf den oberen Plätzen.
Im laufenden Jahr lief es für das Papier aber bisher nicht so gut. Im Mai war die Aktie nach schwachen Zahlen für das erste Quartal kräftig unter Druck geraten und konnte sich davon bisher nicht erholen. Seit Jahresbeginn hat sie rund zwei Prozent an Wert verloren.
Die Zahlen seien solider ausgefallen als befürchtet, hieß es aus dem Handel. Laut Analyst Simon Stippig von Warburg Research hat der Bericht das Bild aus dem Vorquartal bestätigt: Das Mobilfunkgeschäft sei ziemlich schwach, der TV-Bereich mit waipu.tv dagegen stark. Letzteres habe für ein positives operatives Ergebnis gesorgt.
Für Siye He von der Citigroup zeigt der Trend beim operativen Ergebnis nach oben. Bei den so wichtigen Geschäftskennziffern (KPI) müsse sich aber noch nennenswerte Besserung einstellen.
Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte bis Ende September im Vergleich zum Vorjahr um knapp zwei Prozent auf 395 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Mittwochabend nach Börsenschluss in Büdelsdorf mitteilte. Experten hatten mit einem etwas geringeren Anstieg gerechnet. Der bei etwas mehr als 1,8 Milliarden Euro stagnierende Umsatz enttäuschte dagegen leicht. Die Prognose für 2025 wurde bestätigt./err/niw/stk
Ausgewählte Hebelprodukte auf freenet
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf freenet
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu freenet AG
Analysen zu freenet AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:51
|freenet Neutral
|UBS AG
|10:56
|freenet Buy
|Warburg Research
|08:01
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|10.10.2025
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:56
|freenet Buy
|Warburg Research
|08:01
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|10.10.2025
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.2025
|freenet Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:51
|freenet Neutral
|UBS AG
|28.08.2025
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.2025
|freenet Neutral
|UBS AG
|30.06.2025
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|17.06.2025
|freenet Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.06.2025
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.2025
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.2024
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.2022
|freenet Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für freenet AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen