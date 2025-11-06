DAX24.005 -0,2%Est505.661 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,85 -3,5%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.097 -1,4%Euro1,1533 +0,3%Öl63,88 +0,5%Gold4.011 +0,8%
ROUNDUP: Freenet steigert operatives Ergebnis - Aktie im Plus

06.11.25 12:23 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
27,28 EUR 0,78 EUR 2,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BÜDELSDORF (dpa-AFX) - Der Mobilfunk- und TV-Anbieter freenet hat in den ersten neun Monaten operativ etwas mehr verdient als vor einem Jahr und auch als von Experten erwartet. Der Umsatz stagnierte dagegen. An der Börse legte die im MDAX gelistete Aktie um rund zwei Prozent zu und notierte mit auf den oberen Plätzen.

Im laufenden Jahr lief es für das Papier aber bisher nicht so gut. Im Mai war die Aktie nach schwachen Zahlen für das erste Quartal kräftig unter Druck geraten und konnte sich davon bisher nicht erholen. Seit Jahresbeginn hat sie rund zwei Prozent an Wert verloren.

Die Zahlen seien solider ausgefallen als befürchtet, hieß es aus dem Handel. Laut Analyst Simon Stippig von Warburg Research hat der Bericht das Bild aus dem Vorquartal bestätigt: Das Mobilfunkgeschäft sei ziemlich schwach, der TV-Bereich mit waipu.tv dagegen stark. Letzteres habe für ein positives operatives Ergebnis gesorgt.

Für Siye He von der Citigroup zeigt der Trend beim operativen Ergebnis nach oben. Bei den so wichtigen Geschäftskennziffern (KPI) müsse sich aber noch nennenswerte Besserung einstellen.

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte bis Ende September im Vergleich zum Vorjahr um knapp zwei Prozent auf 395 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Mittwochabend nach Börsenschluss in Büdelsdorf mitteilte. Experten hatten mit einem etwas geringeren Anstieg gerechnet. Der bei etwas mehr als 1,8 Milliarden Euro stagnierende Umsatz enttäuschte dagegen leicht. Die Prognose für 2025 wurde bestätigt./err/niw/stk

Analysen zu freenet AG

DatumRatingAnalyst
12:51freenet NeutralUBS AG
10:56freenet BuyWarburg Research
08:01freenet OutperformBernstein Research
10.10.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
09.10.2025freenet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
10:56freenet BuyWarburg Research
08:01freenet OutperformBernstein Research
10.10.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
09.10.2025freenet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.10.2025freenet BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
12:51freenet NeutralUBS AG
28.08.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
07.08.2025freenet NeutralUBS AG
30.06.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
17.06.2025freenet HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
01.10.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
18.06.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
05.03.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
04.11.2022freenet SellUBS AG

