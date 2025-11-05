freenet Aktie News: freenet am Vormittag mit stabiler Tendenz

Kurs der freenet

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von freenet. Mit einem Wert von 26,60 EUR bewegte sich die freenet-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die freenet-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 26,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die freenet-Aktie bisher bei 26,60 EUR. Die freenet-Aktie sank bis auf 26,52 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,52 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.708 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 06.05.2025 markierte das Papier bei 37,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 41,20 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,00 EUR am 07.08.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,08 EUR. Im Vorjahr hatte freenet 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,60 EUR aus.

Am 06.08.2025 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 608,70 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte freenet 559,00 Mio. EUR umgesetzt.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,51 EUR je freenet-Aktie belaufen.

