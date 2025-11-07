freenet Aktie News: freenet am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von freenet gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die freenet-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 27,22 EUR nach.

Die freenet-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,4 Prozent auf 27,22 EUR nach. Die freenet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 27,16 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,40 EUR. Zuletzt wechselten 85.878 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,56 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 26,00 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die freenet-Aktie 4,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten freenet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,08 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,48 EUR je freenet-Aktie aus.

Am 06.08.2025 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat freenet 608,70 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,50 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

