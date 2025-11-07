freenet Aktie News: freenet tendiert am Nachmittag nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von freenet gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die freenet-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 27,58 EUR.

Die freenet-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 27,58 EUR. Zwischenzeitlich stieg die freenet-Aktie sogar auf 27,62 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 164.435 freenet-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 36,19 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 26,00 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,08 EUR. Im Vorjahr erhielten freenet-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,48 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte freenet am 06.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,57 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat freenet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 608,70 Mio. EUR im Vergleich zu 559,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,50 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

