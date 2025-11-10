freenet Aktie News: freenet gibt am Vormittag nach

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von freenet. Der freenet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 27,52 EUR.

Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 27,52 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die freenet-Aktie bis auf 27,44 EUR. Bei 27,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 17.721 freenet-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,56 EUR) erklomm das Papier am 06.05.2025. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 26,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 26,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass freenet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,08 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete freenet 1,85 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,48 EUR je freenet-Aktie aus.

Am 05.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,57 Prozent zurück. Hier wurden 615,00 Mio. EUR gegenüber 618,50 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass freenet einen Gewinn von 2,50 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

