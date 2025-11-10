DAX23.930 +1,5%Est505.652 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,47 +4,7%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.755 +1,1%Euro1,1560 ±0,0%Öl63,71 ±0,0%Gold4.080 +2,0%
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX fest -- Börsen in Asien mit Gewinnen -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Palantir-Aktie mit Erholungstendenzen: Rekordzahlen überschattet von massiver Bewertungsskepsis
Trump Media-Aktie dennoch mit Aufschlägen: TMTG verbucht kräftige Verluste im dritten Quartal
Blick auf freenet-Kurs

freenet Aktie News: freenet zeigt sich am Montagmittag gestärkt

10.11.25 12:04 Uhr
freenet Aktie News: freenet zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von freenet. Das Papier von freenet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 27,74 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
27,78 EUR -0,28 EUR -1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:46 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 27,74 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die freenet-Aktie bisher bei 27,78 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,54 EUR. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 83.705 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 37,56 EUR. Mit einem Zuwachs von 35,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2025 (26,00 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,08 EUR. Im Vorjahr erhielten freenet-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,48 EUR.

freenet veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat freenet im vergangenen Quartal 615,00 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte freenet 618,50 Mio. EUR umsetzen können.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,50 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu freenet AG

DatumRatingAnalyst
06.11.2025freenet NeutralUBS AG
06.11.2025freenet BuyWarburg Research
06.11.2025freenet OutperformBernstein Research
10.10.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
09.10.2025freenet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
06.11.2025freenet BuyWarburg Research
06.11.2025freenet OutperformBernstein Research
10.10.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
09.10.2025freenet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.10.2025freenet BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
06.11.2025freenet NeutralUBS AG
28.08.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
07.08.2025freenet NeutralUBS AG
30.06.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
17.06.2025freenet HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
01.10.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
18.06.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
05.03.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
04.11.2022freenet SellUBS AG

