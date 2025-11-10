freenet Aktie News: freenet zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Blick auf freenet-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von freenet. Das Papier von freenet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 27,74 EUR.

Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:46 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 27,74 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die freenet-Aktie bisher bei 27,78 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,54 EUR. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 83.705 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 37,56 EUR. Mit einem Zuwachs von 35,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2025 (26,00 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,08 EUR. Im Vorjahr erhielten freenet-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,48 EUR.

freenet veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat freenet im vergangenen Quartal 615,00 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte freenet 618,50 Mio. EUR umsetzen können.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,50 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in freenet von vor 10 Jahren eingebracht

freenet-Aktie im Plus: Höherer Quartalsgewinn

Aktien von freenet und mobilezone dennoch leichter: Bundeskartellamt erlaubt Übernahme