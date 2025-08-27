freenet Aktie News: freenet am Mittag tiefer

Aktie im Fokus

Die Aktie von freenet gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 28,44 EUR.

Um 11:47 Uhr fiel die freenet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 28,44 EUR ab. Die freenet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 28,44 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 28,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 41.904 freenet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 37,56 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die freenet-Aktie somit 24,28 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,88 EUR ab. Mit Abgaben von 9,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

freenet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,09 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der freenet-Aktie wird bei 33,66 EUR angegeben.

Am 06.08.2025 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat freenet im vergangenen Quartal 608,70 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte freenet 559,00 Mio. EUR umsetzen können.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass freenet einen Gewinn von 2,45 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

