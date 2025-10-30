freenet Aktie News: freenet gewinnt am Mittag an Fahrt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von freenet. Zuletzt konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 26,92 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 26,92 EUR. Die freenet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 27,04 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,96 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 46.736 freenet-Aktien.
Am 06.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,56 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2025 (26,00 EUR). Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 3,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
freenet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,08 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,60 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte freenet am 06.08.2025. Das EPS wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte freenet 0,38 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat freenet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 608,70 Mio. EUR im Vergleich zu 559,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
Von Analysten wird erwartet, dass freenet im Jahr 2025 2,51 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
