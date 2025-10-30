freenet Aktie News: freenet kommt am Donnerstagnachmittag kaum vom Fleck
Die Aktie von freenet hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der freenet-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 26,88 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die freenet-Aktie wies um 15:49 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 26,88 EUR. Die freenet-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,04 EUR an. Im Tief verlor die freenet-Aktie bis auf 26,84 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,96 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 89.475 freenet-Aktien umgesetzt.
Am 06.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 37,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 39,73 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,00 EUR am 07.08.2025. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 3,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
freenet-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,08 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,60 EUR.
Am 06.08.2025 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,57 EUR. Im letzten Jahr hatte freenet einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 608,70 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte freenet 559,00 Mio. EUR umgesetzt.
Den erwarteten Gewinn je freenet-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,51 EUR fest.
