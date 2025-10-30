DAX24.114 ±-0,0%Est505.688 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,77 -4,0%Nas23.685 -1,1%Bitcoin93.100 -1,8%Euro1,1564 -0,4%Öl64,87 -0,1%Gold4.004 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 adidas A1EWWW TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX stabil -- US-Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Top News
Ausblick: Apple legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Apple legt Quartalsergebnis vor
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Kursentwicklung im Fokus

freenet Aktie News: freenet kommt am Donnerstagnachmittag kaum vom Fleck

30.10.25 16:08 Uhr
freenet Aktie News: freenet kommt am Donnerstagnachmittag kaum vom Fleck

Die Aktie von freenet hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der freenet-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 26,88 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
26,82 EUR -0,18 EUR -0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die freenet-Aktie wies um 15:49 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 26,88 EUR. Die freenet-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,04 EUR an. Im Tief verlor die freenet-Aktie bis auf 26,84 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,96 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 89.475 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 06.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 37,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 39,73 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,00 EUR am 07.08.2025. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 3,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

freenet-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,08 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,60 EUR.

Am 06.08.2025 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,57 EUR. Im letzten Jahr hatte freenet einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 608,70 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte freenet 559,00 Mio. EUR umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je freenet-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,51 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in freenet von vor 3 Jahren verdient

TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Verlust hätte ein freenet-Investment von vor einem Jahr eingefahren

TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Verlust hätte eine freenet-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf freenet

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf freenet

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: freenet

Nachrichten zu freenet AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu freenet AG

DatumRatingAnalyst
10.10.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
09.10.2025freenet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.10.2025freenet BuyWarburg Research
01.10.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.10.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
09.10.2025freenet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.10.2025freenet BuyWarburg Research
30.09.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
05.09.2025freenet BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
28.08.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
07.08.2025freenet NeutralUBS AG
30.06.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
17.06.2025freenet HoldWarburg Research
02.06.2025freenet NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.10.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
18.06.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
05.03.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
04.11.2022freenet SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für freenet AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen