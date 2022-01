Neue Ausgabe von uro am Sonntag: Zins-Wende, Corona-Ende - Mit diesen Aktien liegen Anleger goldrichtig

€uro am Sonntag, Ausgabe 03/2022, ab Freitag, 21. Januar 2021, im Handel und natürlich auch digital

Themenauswahl

Zins-Wende, Corona-Ende: Mit diesen Aktien liegen Anleger goldrichtig

Für Börsianer ist es Zeit, auf neue Strategien zu setzen. Wo jetzt die besten Renditen warten.

Umdenken

Auch für dieses Jahr planen viele Unternehmen mit virtuellen Hauptversammlungen. Die Kritik daran verstummt zunehmend.

Vor dem nächsten Ansturm

Warum der Einzelhandel in den USA trotz Pandemie boomt, was die Konzerne planen.

70-Milliarden-Zock

Weshalb Microsoft-Chef Satya Nadella jetzt auf den Videospielekonzern Activision setzt.

Umweg

Private Equity macht Geld eigentlich abseits der Börse. Mit TPG ging nun aber ein weiterer Gigant der Branche an die Nasdaq. Lohnt sich das auch für Anleger?

Top abschneiden

Was Investoren an Holz so attraktiv finden.

Großer Bankentest

Diese Institute bieten die beste Anlageberatung in Deutschland.

Großes Gerangel

Wer um den Datenschatz des Bonitätsprimus Schufa buhlt.

Grüne Aussichten

Jean-Jacques Barbéris ist bei Europas größter Vermögensverwaltung unter anderem für ESG-Anlagen zuständig. Wie er deren Zukunft sieht.





...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!

















Bestellen Sie Ihr Abonnement telefonisch unter: 040 / 23 67 0 - 37 25.

€uro am Sonntag gibt es auch im Probe-Bezug: 6 Ausgaben für nur 19,20 Euro.

Preise gelten für Lieferung innerhalb Deutschlands. Auslandspreise auf Anfrage!

Die kommende Ausgabe ist ab Freitag, 28. Januar 2022, im Handel erhältlich!



















__________________________________

Bildquellen: Finanzen Verlag