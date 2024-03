Freitagshandel in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende schwächer

NYSE-Handel im Blick

Der S&P 500 zeigte sich zum Handelsschluss schwächer.

Am Freitag bewegte sich der S&P 500 via NYSE letztendlich 0,65 Prozent leichter bei 5.117,09 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 43,250 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,948 Prozent auf 5.101,67 Punkte an der Kurstafel, nach 5.150,48 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 5.136,86 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5.104,35 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 0,100 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.02.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 5.029,73 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.12.2023, wurde der S&P 500 mit 4.719,19 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 15.03.2023, betrug der S&P 500-Kurs 3.891,93 Punkte.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 7,89 Prozent aufwärts. Bei 5.189,26 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 4.682,11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell First Republic Bank (+ 10,53 Prozent auf 0,04 USD), CoStar Group (+ 8,32 Prozent auf 95,18 USD), Hanesbrands (+ 6,77 Prozent auf 5,68 USD), Cummins (+ 4,27 Prozent auf 274,84 USD) und Nucor (+ 3,51 Prozent auf 188,48 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil SVB Financial Group (-54,55 Prozent auf 0,05 USD), Adobe (-13,67 Prozent auf 492,46 USD), Ulta Beauty (-5,21 Prozent auf 535,98 USD), ServiceNow (-4,56 Prozent auf 743,91 USD) und Hewlett Packard Enterprise (-4,56 Prozent auf 16,73 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bristol-Myers Squibb-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 59.824.044 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,834 Bio. Euro den größten Anteil ein.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen

Im S&P 500 verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die First Republic Bank-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 315,79 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net