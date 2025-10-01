Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochnachmittag schwächer

So entwickelt sich Fresenius SE

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Fresenius SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 47,02 EUR ab.

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 47,02 EUR. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 46,64 EUR nach. Mit einem Wert von 47,41 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 315.516 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 48,07 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius SE-Aktie somit 2,18 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 31,60 EUR. Mit einem Kursverlust von 32,79 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,81 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Fresenius SE am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,58 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,46 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Fresenius SE am 05.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,36 EUR je Fresenius SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

So schätzen Analysten die Fresenius SE-Aktie ein

DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresenius SE von vor 10 Jahren gekostet

Medizintechnik-Aktien unter Druck: Zollsorgen belasten Siemens Healthineers & Co.