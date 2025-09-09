Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Freitagvormittag behauptet

Notierung im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Fresenius SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 47,12 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 47,12 EUR an der Tafel. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius SE-Aktie bei 47,17 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Fresenius SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 47,03 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,03 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.659 Fresenius SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.08.2025 auf bis zu 48,07 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 2,02 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,60 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 32,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Fresenius SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,07 EUR an.

Fresenius SE veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,58 EUR, nach -0,66 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,22 Prozent auf 5,58 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Fresenius SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,36 EUR je Fresenius SE-Aktie.

