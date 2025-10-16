DAX24.273 +0,4%Est505.649 +0,8%MSCI World4.309 +0,2%Top 10 Crypto14,60 -4,1%Nas22.678 ±0,0%Bitcoin93.265 -1,9%Euro1,1665 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Zwischen Rückenwind und Gegenströmung: Darum bleibt die NEL-Aktie volatil
Handelsstreit bleibt Hauptthema: DAX rettet am Donnerstag späte Gewinne in den Feierabend
Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

16.10.25 16:08 Uhr
Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Das Papier von Fresenius SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,4 Prozent auf 46,42 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
47,36 EUR 0,07 EUR 0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 46,42 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 46,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,50 EUR. Bisher wurden heute 349.998 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.10.2025 auf bis zu 49,02 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 5,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 31,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 46,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,05 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,62 EUR an.

Fresenius SE veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,58 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,66 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,58 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,46 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 29.10.2026.

In der Fresenius SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,35 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Bildquellen: Fresenius

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumRatingAnalyst
14:31Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.09.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
