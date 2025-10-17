Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Freitagmittag

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 0,5 Prozent auf 47,45 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Fresenius SE-Aktie bei 47,68 EUR. Bei 47,09 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 166.726 Fresenius SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 49,02 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.10.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 31,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,40 Prozent.

Nachdem Fresenius SE seine Aktionäre 2024 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 50,62 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 06.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fresenius SE ein EPS von -0,66 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,46 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,58 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,35 EUR je Fresenius SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Fresenius SE-Analyse: JP Morgan Chase & Co. verleiht Fresenius SE-Aktie Overweight in jüngster Analyse

Fresenius-Aktie gefragt: 'Top Pick' von Morgan Stanley und JPMorgan

DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fresenius SE von vor 3 Jahren verdient