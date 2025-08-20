Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Mittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 47,09 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 47,09 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 46,99 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,02 EUR. Bisher wurden via XETRA 57.251 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 47,25 EUR erreichte der Titel am 21.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,34 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,60 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 32,89 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,05 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,18 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Fresenius SE gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,66 EUR je Aktie vermeldet. Fresenius SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Fresenius SE.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius SE ein EPS in Höhe von 3,35 EUR in den Büchern stehen haben wird.

