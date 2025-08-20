DAX24.199 -0,3%ESt505.443 -0,5%Top 10 Crypto15,81 -2,4%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.090 -1,0%Euro1,1641 -0,1%Öl67,24 +0,3%Gold3.334 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen: DAX leichter -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Volatus steigert Umsatz und senkt Verluste -- Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Augen auf Notenbanker-Treffen: DAX tritt auf der Stelle - kein klarer Trend erkennbar Augen auf Notenbanker-Treffen: DAX tritt auf der Stelle - kein klarer Trend erkennbar
McDonald’s macht Fast Food wieder bezahlbar! Für mich klar der richtige Schritt! McDonald’s macht Fast Food wieder bezahlbar! Für mich klar der richtige Schritt!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Aktienkurs im Fokus

Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Mittag schwächer

21.08.25 12:06 Uhr
Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Mittag schwächer

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 47,09 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
47,10 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Fresenius SE-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 47,09 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 46,99 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,02 EUR. Bisher wurden via XETRA 57.251 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 47,25 EUR erreichte der Titel am 21.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,34 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,60 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 32,89 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,05 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,18 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Fresenius SE gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,66 EUR je Aktie vermeldet. Fresenius SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Fresenius SE.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius SE ein EPS in Höhe von 3,35 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fresenius SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Fresenius-Aktie im Plus: Fitch bestätigt Fresenius-Rating mit 'BBB-'

DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresenius SE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Fresenius

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumRatingAnalyst
07.08.2025Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Fresenius SECo BuyUBS AG
06.08.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Fresenius SECo BuyUBS AG
06.08.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13.05.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.04.2025Fresenius SECo Market-PerformBernstein Research
26.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08.11.2024Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
02.11.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
17.03.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.02.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius SE & Co. KGaA (St.) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen