Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag nahe Vortagesschluss

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 43,09 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Fresenius SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 43,09 EUR. Bei 43,30 EUR erreichte die Fresenius SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Fresenius SE-Aktie sank bis auf 43,09 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,12 EUR. Bisher wurden via XETRA 33.215 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.05.2025 bei 44,06 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius SE-Aktie 2,25 Prozent zulegen. Am 25.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,81 EUR. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 54,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Fresenius SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,04 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 49,00 EUR für die Fresenius SE-Aktie.

Fresenius SE veröffentlichte am 07.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Fresenius SE mit einem Umsatz von insgesamt 5,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,93 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Fresenius SE am 06.08.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 05.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Fresenius SE.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius SE ein EPS in Höhe von 3,35 EUR in den Büchern stehen haben wird.

