Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St gewinnt am Vormittag

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 45,42 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiere um 09:06 Uhr 0,3 Prozent. Bei 45,50 EUR markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,37 EUR. Bisher wurden via XETRA 11.773 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 21.05.2025 auf bis zu 54,02 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie liegt somit 15,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,00 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 22,94 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,44 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,39 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,89 EUR.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,77 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 4,79 Mrd. EUR gegenüber 4,77 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie in Höhe von 3,74 EUR im Jahr 2025 aus.

