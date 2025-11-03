Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Montagvormittag mit Kurseinbußen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 46,33 EUR.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 46,33 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 46,17 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,35 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien beläuft sich auf 17.776 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 54,02 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie somit 14,24 Prozent niedriger. Am 01.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,56 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,42 EUR, nach 1,44 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,89 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie an.

Am 05.08.2025 hat Fresenius Medical Care (FMC) St die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,77 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius Medical Care (FMC) St noch ein Gewinn pro Aktie von 0,64 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,53 Prozent auf 4,79 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,83 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie belaufen.

