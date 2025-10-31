DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,4%Nas23.653 +0,3%Bitcoin94.675 +1,2%Euro1,1525 -0,4%Öl65,04 +0,5%Gold3.988 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, Coinbase, D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Top News
Wenig Impulse nach ereignisreicher Woche: DAX verbucht Abgaben unter 24.000-Punkte-Marke Wenig Impulse nach ereignisreicher Woche: DAX verbucht Abgaben unter 24.000-Punkte-Marke
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
Fokus auf Aktienkurs

Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Anleger schicken Fresenius Medical Care (FMC) St am Freitagnachmittag ins Plus

31.10.25 16:08 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Anleger schicken Fresenius Medical Care (FMC) St am Freitagnachmittag ins Plus

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 46,70 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
46,65 EUR 0,11 EUR 0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 46,70 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie sogar auf 46,84 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,41 EUR. Zuletzt wechselten 149.030 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 54,02 EUR. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie liegt somit 13,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,00 EUR am 31.10.2024. Abschläge von 25,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,38 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,89 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,77 EUR, nach 0,64 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius Medical Care (FMC) St im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,79 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius Medical Care (FMC) St einen Gewinn von 3,81 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Underweight für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse

DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor einem Jahr abgeworfen

Bernstein Research beurteilt Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Market-Perform

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius Medical Care (FMC) St.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care (FMC) St.

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumRatingAnalyst
30.10.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025Fresenius Medical Care (FMC) St Market-PerformBernstein Research
20.10.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
17.10.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
23.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Fresenius Medical Care (FMC) St Market-PerformBernstein Research
20.10.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
05.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralUBS AG
21.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
30.10.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.10.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
15.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
10.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius Medical Care (FMC) St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen