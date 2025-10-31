Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Anleger schicken Fresenius Medical Care (FMC) St am Freitagnachmittag ins Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 46,70 EUR zu.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 46,70 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie sogar auf 46,84 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,41 EUR. Zuletzt wechselten 149.030 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 54,02 EUR. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie liegt somit 13,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,00 EUR am 31.10.2024. Abschläge von 25,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,38 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,89 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,77 EUR, nach 0,64 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius Medical Care (FMC) St im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,79 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius Medical Care (FMC) St einen Gewinn von 3,81 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

