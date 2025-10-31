DAX24.055 -0,3%Est505.687 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,14 +1,0%Nas23.581 -1,6%Bitcoin95.409 +2,0%Euro1,1558 -0,1%Öl64,88 +0,3%Gold4.017 -0,5%
DAX tiefer -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Fresenius Medical Care (FMC) St im Fokus

Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Freitagmittag kaum bewegt

31.10.25 12:04 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Freitagmittag kaum bewegt

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 46,64 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
46,52 EUR -0,02 EUR -0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:47 Uhr die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 46,64 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 46,78 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie sank bis auf 46,36 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,41 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien beläuft sich auf 58.528 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,02 EUR erreichte der Titel am 21.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie somit 13,66 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2024 bei 35,00 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 33,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,38 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 47,89 EUR.

Am 05.08.2025 lud Fresenius Medical Care (FMC) St zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,77 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,79 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 4,77 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Gewinn in Höhe von 3,81 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Fresenius Medical Care

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumRatingAnalyst
30.10.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025Fresenius Medical Care (FMC) St Market-PerformBernstein Research
20.10.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
17.10.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
23.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Fresenius Medical Care (FMC) St Market-PerformBernstein Research
20.10.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
05.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralUBS AG
21.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
30.10.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.10.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
15.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
10.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
