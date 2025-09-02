Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 41,99 EUR.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 41,99 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 41,99 EUR aus. Mit einem Wert von 41,78 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 369.300 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 54,02 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.05.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit einem Kursplus von 28,65 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 34,46 EUR am 05.09.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,44 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,41 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 48,33 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,77 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,64 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Fresenius Medical Care (FMC) St 4,79 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius Medical Care (FMC) St einen Gewinn von 3,76 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

