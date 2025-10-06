Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St zeigt sich am Montagnachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 15:52 Uhr stieg die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 45,65 EUR. In der Spitze gewann die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 45,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,61 EUR. Bisher wurden heute 68.346 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.05.2025 auf bis zu 54,02 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie derzeit noch 18,34 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,00 EUR am 31.10.2024. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie liegt somit 30,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,44 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,39 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 47,89 EUR.

Am 05.08.2025 lud Fresenius Medical Care (FMC) St zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei 0,77 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St einen Gewinn von 0,64 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,79 Mrd. EUR – ein Plus von 0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius Medical Care (FMC) St 4,77 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius Medical Care (FMC) St einen Gewinn von 3,74 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

