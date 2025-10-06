Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Zuletzt wies die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 45,64 EUR nach oben.

Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St legte um 09:04 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 45,64 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zog in der Spitze bis auf 45,63 EUR an. Mit einem Wert von 45,61 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien beläuft sich auf 3.057 Stück.

Bei 54,02 EUR markierte der Titel am 21.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie somit 15,51 Prozent niedriger. Am 31.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 35,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit einem Verlust von 23,31 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR an Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,39 EUR. Analysten bewerten die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Durchschnitt mit 47,89 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,64 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,79 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,77 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius Medical Care (FMC) St im Jahr 2025 3,74 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

