Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Freitagnachmittag mit KursVerlusten

03.10.25 16:10 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Freitagnachmittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 45,38 EUR.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 45,38 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 45,19 EUR ab. Bei 45,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 76.466 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Bei 54,02 EUR erreichte der Titel am 21.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,04 Prozent. Am 31.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Fresenius Medical Care (FMC) St seine Aktionäre 2024 mit 1,44 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,39 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Durchschnitt mit 47,89 EUR.

Am 05.08.2025 legte Fresenius Medical Care (FMC) St die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Fresenius Medical Care (FMC) St hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,77 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,64 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,53 Prozent auf 4,79 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Experten taxieren den Fresenius Medical Care (FMC) St-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,74 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumRatingAnalyst
01.10.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
15.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
10.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
02.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
15.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
