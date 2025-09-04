Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 41,64 EUR abwärts.

Um 11:46 Uhr rutschte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 41,64 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 41,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,95 EUR. Bisher wurden heute 101.309 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gehandelt.

Bei 54,02 EUR erreichte der Titel am 21.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie derzeit noch 29,73 Prozent Luft nach oben. Am 06.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 34,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 16,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,41 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 1,44 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wird bei 48,33 EUR angegeben.

Am 05.08.2025 legte Fresenius Medical Care (FMC) St die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,77 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 4,79 Mrd. EUR gegenüber 4,77 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,76 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

