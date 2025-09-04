Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 42,30 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 42,30 EUR. Bei 42,50 EUR erreichte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 42,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 54.452 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Am 21.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,02 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 27,71 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2024 auf bis zu 35,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,26 Prozent könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 1,44 EUR an Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,41 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,33 EUR an.

Fresenius Medical Care (FMC) St ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,77 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,79 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 4,77 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,76 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie belaufen.

