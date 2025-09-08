Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Montagnachmittag behauptet

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Mit einem Wert von 42,46 EUR bewegte sich die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr bei 42,46 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 42,92 EUR aus. Die höchsten Verluste verbuchte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 42,01 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 42,10 EUR. Der Tagesumsatz der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie belief sich zuletzt auf 200.459 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 54,02 EUR. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie liegt somit 21,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,00 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie liegt somit 21,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,44 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,38 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,89 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,77 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Fresenius Medical Care (FMC) St 4,79 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie in Höhe von 3,76 EUR im Jahr 2025 aus.

