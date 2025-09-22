Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Vormittag kaum verändert

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 43,82 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 43,82 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 43,87 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 43,71 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 43,71 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.974 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 54,02 EUR. Der aktuelle Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ist somit 23,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 35,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,38 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Fresenius Medical Care (FMC) St 1,44 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,89 EUR.

Fresenius Medical Care (FMC) St gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fresenius Medical Care (FMC) St ein EPS von 0,64 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,79 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,76 EUR je Aktie in den Fresenius Medical Care (FMC) St-Büchern.

