Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Anleger schicken Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittag ins Plus

Fresenius Medical Care (FMC) St im Blick

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 44,10 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 0,6 Prozent auf 44,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 44,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,71 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien beläuft sich auf 48.517 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,02 EUR erreichte der Titel am 21.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 22,49 Prozent Plus fehlen der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 35,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 26,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Fresenius Medical Care (FMC) St seine Aktionäre 2024 mit 1,44 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,38 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,89 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,77 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,53 Prozent auf 4,79 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,76 EUR fest.

