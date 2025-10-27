Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Fresenius Medical Care (FMC) St im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 47,07 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:04 Uhr bei 47,07 EUR. Kurzfristig markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 47,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie gab in der Spitze bis auf 47,03 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.243 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,02 EUR erreichte der Titel am 21.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie liegt somit 12,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 31.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,39 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Fresenius Medical Care (FMC) St 1,44 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,89 EUR.

Am 05.08.2025 hat Fresenius Medical Care (FMC) St die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,77 EUR gegenüber 0,64 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 4,79 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,77 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Gewinn in Höhe von 3,76 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Bernstein Research beurteilt Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Market-Perform

Investment-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 10 Jahren eingebracht