Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St tendiert am Freitagmittag tiefer

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 46,34 EUR abwärts.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 0,3 Prozent auf 46,34 EUR ab. Der Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 46,11 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 46,38 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 96.291 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 54,02 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 16,57 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2024 auf bis zu 35,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 32,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,39 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Fresenius Medical Care (FMC) St 1,44 EUR aus. Analysten bewerten die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Durchschnitt mit 47,89 EUR.

Fresenius Medical Care (FMC) St ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,77 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 4,79 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,77 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius Medical Care (FMC) St im Jahr 2025 3,76 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

