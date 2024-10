Freundlicher Handel: NASDAQ 100 mit Gewinnen

Index im Fokus

Am Montag zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

Am Montag verbucht der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ Gewinne in Höhe von 0,64 Prozent auf 20.401,19 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,464 Prozent auf 20.366,06 Punkte an der Kurstafel, nach 20.271,97 Punkten am Vortag.

Bei 20.493,90 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 20.355,06 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, einen Stand von 19.514,58 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, wies der NASDAQ 100 20.331,49 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 14.995,12 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 23,32 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20.690,97 Punkten. Bei 16.249,19 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Arm (+ 4,84 Prozent auf 158,79 USD), Marvell Technology (+ 3,99 Prozent auf 76,96 USD), Applied Materials (+ 3,52 Prozent auf 212,28 USD), Atlassian A (+ 2,92 Prozent auf 192,52 USD) und ON Semiconductor (+ 2,89 Prozent auf 72,36 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Pinduoduo (spons ADRs) (-4,97 Prozent auf 137,57 USD), Zoom Video Communications (-3,59 Prozent auf 68,14 USD), CrowdStrike (-2,94 Prozent auf 310,78 USD), Diamondback Energy (-2,03 Prozent auf 191,00 USD) und Super Micro Computer (-1,90 Prozent auf 46,89 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 19.183.190 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,167 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,54 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

