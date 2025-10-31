DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,27 +1,8%Nas23.581 -1,6%Bitcoin94.711 +1,3%Euro1,1570 ±0,0%Öl64,52 -0,3%Gold4.010 -0,7%
Fuchs verdient etwas mehr als erwartet - Umsatz legt leicht zu

31.10.25 07:28 Uhr
MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Schmierstoffhersteller Fuchs (FUCHS SE VZ) hat in den ersten neun Monaten etwas mehr umgesetzt. "Trotz eines anhaltend herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds und negativer Wechselkurseffekte ist es uns gelungen, unser Geschäft weiter auszubauen", sagte Unternehmenschef Stefan Fuchs laut einer Mitteilung am Freitag. Der Umsatz sei nicht nur dank Zukäufen, sondern auch aus eigener Kraft um ein Prozent auf 2,7 Milliarden Euro gewachsen. Die Ergebnisse gingen hingegen leicht zurück, wenn auch nicht mehr so stark wie im ersten Halbjahr.

Wer­bung

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) schrumpfte bis Ende September aufgrund höherer Kosten um zwei Prozent auf 326 Millionen Euro. Analysten hatten allerdings mit einem stärkeren Rückgang gerechnet. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 228 Millionen Euro, ein Minus von drei Prozent zum Vorjahr. Die im Juli gesenkten Jahresziele bestätigte das im MDax notierte Unternehmen. Demnach rechnen die Mannheimer mit einem Umsatz und operativen Ergebnis (Ebit) jeweils auf dem Niveau vom Vorjahr./mne/stk

mehr Analysen