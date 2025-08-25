DAX23.969 -0,3%ESt505.368 -0,5%Top 10 Crypto15,30 -3,8%Dow45.437 -0,4%Nas21.424 -1,3%Bitcoin92.650 -3,8%Euro1,1694 +0,1%Öl68,11 -0,2%Gold3.439 +0,6%
Fusion

flatexDEGIRO-Aktie fällt: Hauseigene Bank soll mit Muttergesellschaft verschmelzen

29.08.25 16:51 Uhr
flatexDEGIRO-Aktie in Rot: Hauseigene Bank von flatexDEGIRO soll in Muttergesellschaft integriert werden

Der Online-Broker flatexDEGIRO will seine konzerneigene flatexDEGIRO Bank mit der Muttergesellschaft verschmelzen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
flatexDEGIRO AG
28,56 EUR -0,20 EUR -0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Schritt solle die Organisationsstruktur vereinfachen und Effizienzsteigerungen ermöglichen, teilte das im MDAX gelistete Unternehmen am Freitag in Frankfurt mit. Die Umsetzung sei für das Jahr 2026 angestrebt, wenn der Aufsichtsrat und die Aufsichtsbehörden zustimmen und die Muttergesellschaft die notwendige Banklizenz erhalte. Die strategische und operative Ausrichtung von flatexDEGIRO bleibe bestehen, hieß es weiter.

Die flatexDEGIRO-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 2,23 Prozent tiefer bei 28,00 Euro.

/stw/he

FRANKFURT (dpa-AFX)

Analysen zu flatexDEGIRO AG

DatumRatingAnalyst
06.08.2025flatexDEGIRO BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
25.07.2025flatexDEGIRO BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.2025flatexDEGIRO BuyDeutsche Bank AG
16.07.2025flatexDEGIRO HaltenWarburg Research
15.07.2025flatexDEGIRO HoldJefferies & Company Inc.
