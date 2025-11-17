DAX23.591 -1,2%Est505.641 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 -3,5%Nas22.708 -0,8%Bitcoin79.200 -2,6%Euro1,1588 -0,3%Öl64,05 -0,4%Gold4.041 -1,0%
Heute im Fokus
DAX schließt tiefrot -- US-Börsen schwach -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Palantir-Aktie rutscht ab: Neue NHS-Partnerschaft trifft auf Analysten-Skepsis Palantir-Aktie rutscht ab: Neue NHS-Partnerschaft trifft auf Analysten-Skepsis
Netflix-Aktie ab heute deutlich günstiger: Was der Mega-Aktiensplit für Aktionäre bedeutet Netflix-Aktie ab heute deutlich günstiger: Was der Mega-Aktiensplit für Aktionäre bedeutet
Profil
Notierung im Blick

GameStop Aktie News: GameStop am Montagabend im Minusbereich

17.11.25 20:23 Uhr

17.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von GameStop gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die GameStop-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 20,44 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GameStop Corp
17,45 EUR -0,15 EUR -0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von GameStop gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 20,44 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die GameStop-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 20,43 USD aus. Bei 20,60 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 386.195 GameStop-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 32,49 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GameStop-Aktie derzeit noch 58,94 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.04.2025 (18,89 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GameStop-Aktie 7,58 Prozent sinken.

Am 09.09.2025 hat GameStop die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 972,20 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 798,30 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 03.12.2025 dürfte GameStop Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,990 USD je GameStop-Aktie.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: GameStop und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu GameStop Corp

DatumMeistgelesen
