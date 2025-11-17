GameStop Aktie News: GameStop am Montagabend im Minusbereich

Notierung im Blick

Die Aktie von GameStop gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die GameStop-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 20,44 USD nach.

Das Papier von GameStop gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 20,44 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die GameStop-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 20,43 USD aus. Bei 20,60 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 386.195 GameStop-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 32,49 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GameStop-Aktie derzeit noch 58,94 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.04.2025 (18,89 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GameStop-Aktie 7,58 Prozent sinken.

Am 09.09.2025 hat GameStop die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 972,20 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 798,30 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 03.12.2025 dürfte GameStop Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,990 USD je GameStop-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie

Beyond Meat-Aktie zwischen Hype und Absturz: Warum Analysten trotz Kursrally skeptisch bleiben

Beyond Meat-Aktie: Spektakulärer Kurs-Anstieg durch Walmart-Deal und Short Squeeze

Barclays-Analyst: Tesla bleibt die "OG Meme-Aktie" - Vergleich mit Bitcoin