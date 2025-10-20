GameStop Aktie News: GameStop am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von GameStop zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die GameStop-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 23,30 USD.
Im New York-Handel gewannen die GameStop-Papiere um 15:53 Uhr 1,0 Prozent. Kurzfristig markierte die GameStop-Aktie bei 23,30 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 23,12 USD. Der Tagesumsatz der GameStop-Aktie belief sich zuletzt auf 101.053 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,49 USD. Dieser Kurs wurde am 28.05.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,43 Prozent hinzugewinnen. Bei 18,50 USD erreichte der Anteilsschein am 24.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GameStop-Aktie.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GameStop am 09.09.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte GameStop 0,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GameStop im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 972,20 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 798,30 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Am 03.12.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
In der GameStop-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,990 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
