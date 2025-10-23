DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,20 +1,9%Nas22.951 +0,9%Bitcoin95.079 +2,5%Euro1,1617 ±0,0%Öl65,89 +2,4%Gold4.122 +0,7%
Aktie im Blick

GameStop Aktie News: GameStop zeigt sich am Donnerstagabend freundlich

23.10.25 20:23 Uhr
GameStop Aktie News: GameStop zeigt sich am Donnerstagabend freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von GameStop. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,6 Prozent auf 23,30 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GameStop Corp
20,36 EUR 1,10 EUR 5,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von GameStop zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,6 Prozent auf 23,30 USD. Im Tageshoch stieg die GameStop-Aktie bis auf 23,47 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,53 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 433.305 GameStop-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 32,49 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,43 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2024 bei 18,50 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GameStop-Aktie derzeit noch 20,60 Prozent Luft nach unten.

Am 09.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,04 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 972,20 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 798,30 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 03.12.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je GameStop-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,990 USD fest.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

