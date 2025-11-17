GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) schiebt sich am Montagnachmittag vor

So bewegt sich GE Aerospace (ex General Electric)

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von GE Aerospace (ex General Electric). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 305,53 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 305,53 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bisher bei 308,82 USD. Bei 305,44 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 64.306 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 316,67 USD erreichte der Titel am 29.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,65 Prozent könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 159,47 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie damit 91,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,40 USD, nach 1,12 USD im Jahr 2024.

Am 21.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,02 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,70 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,18 Mrd. USD – ein Plus von 23,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GE Aerospace (ex General Electric) 9,84 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 27.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GE Aerospace (ex General Electric) einen Gewinn von 6,20 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie

SAFRAN-Aktie dennoch unter Druck: Triebwerkshersteller hebt Jahresziele an

GE Aerospace-Aktie legt zu: Jahresziele erneut angehoben

Airbus-Aktie erreicht Rekordhoch - Beflügelt von positiven Sektor-News