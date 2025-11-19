GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Mittwochabend im Aufwind

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,5 Prozent auf 300,42 USD.

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 300,42 USD. Bei 301,19 USD markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 296,73 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 153.657 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (316,67 USD) erklomm das Papier am 29.10.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,41 Prozent. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 159,47 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 46,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,12 USD an GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,39 USD.

Am 21.10.2025 hat GE Aerospace (ex General Electric) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,70 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12,18 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte GE Aerospace (ex General Electric) einen Umsatz von 9,84 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 27.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie in Höhe von 6,20 USD im Jahr 2025 aus.

