GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) zeigt sich am Freitagnachmittag fester

GE Aerospace (ex General Electric) im Fokus

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 311,35 USD zu.

Um 15:52 Uhr wies die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 311,35 USD nach oben. Im Tageshoch stieg die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 314,92 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 311,74 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 110.059 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.10.2025 auf bis zu 316,67 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,71 Prozent. Bei einem Wert von 159,47 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Abschläge von 48,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,12 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,40 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte GE Aerospace (ex General Electric) am 21.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,02 USD gegenüber 1,70 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,18 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9,84 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

GE Aerospace (ex General Electric) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 27.01.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,20 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie

SAFRAN-Aktie dennoch unter Druck: Triebwerkshersteller hebt Jahresziele an

GE Aerospace-Aktie legt zu: Jahresziele erneut angehoben

Airbus-Aktie erreicht Rekordhoch - Beflügelt von positiven Sektor-News